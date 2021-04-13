Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Таштагольском районе мужчину придавило металлической балкой

12 апреля поступило сообщение об обнаружении на территории заброшенного производственного помещения в Таштагольском районе  тела 55-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, пострадавший с компанией знакомых за денежное вознаграждение производили  демонтаж конструкций в заброшенном помещении. 55-летний мужчина решил на высоте около 6 метров демонтировать кран-балку. Не удержавшись, он упал на землю. Отрезанная часть конструкции также  упала вниз, придавив мужчине голову.  От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. В ходе проверки следствию предстоит установить, оформлялись  ли пострадавшим трудовые отношения на выполнение данных работ и с кем.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
13/04/2021
Происшествия
Таштагол

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе ввели запрет на шашлыки и костры
Отмечается, что до 1 июня в регионе будет запрещено разводить открытый огонь, жарить шашлыки (даже...
Рядом с набережной в Кемерове может появиться ещё одно кафе
Рядом с набережной в Кировском районе Кемерова планируют обустроить кафе. О соответствующем...
С 12 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим
С понедельника вводятся особые требования к соблюдению правил пожарной безопасности, которые...
Более восьми тысяч кузбассовцев получили ответы на свои запросы в соцсетях
За прошлый месяц в социальные сети губернатора Кузбасса поступило 2075 обращений.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus