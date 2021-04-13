В Таштагольском районе мужчину придавило металлической балкой

12 апреля поступило сообщение об обнаружении на территории заброшенного производственного помещения в Таштагольском районе тела 55-летнего мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пострадавший с компанией знакомых за денежное вознаграждение производили демонтаж конструкций в заброшенном помещении. 55-летний мужчина решил на высоте около 6 метров демонтировать кран-балку. Не удержавшись, он упал на землю. Отрезанная часть конструкции также упала вниз, придавив мужчине голову. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. В ходе проверки следствию предстоит установить, оформлялись ли пострадавшим трудовые отношения на выполнение данных работ и с кем.
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