В Таштагольском районе мужчину придавило металлической балкой

В Кузбассе ввели запрет на шашлыки и костры Отмечается, что до 1 июня в регионе будет запрещено разводить открытый огонь, жарить шашлыки (даже...

Рядом с набережной в Кемерове может появиться ещё одно кафе Рядом с набережной в Кировском районе Кемерова планируют обустроить кафе. О соответствующем...

С 12 апреля в Кузбассе вводится особый противопожарный режим С понедельника вводятся особые требования к соблюдению правил пожарной безопасности, которые...