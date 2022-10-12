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В Таштагольском районе высадили десять тысяч саженцев сосны обыкновенной

На территории Шорского национального парка завершилась посадка лесных насаждений в рамках всероссийской проекта по восстановлению и сохранению лесов «Посади лес» при поддержке межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».

Сотрудники Шорского национального парка, представители экологической организации «ЭКА», волонтеры Таштагольского техникума и Кызыл-Шорского сельского поселения Таштагольского района 8 октября присоединились к массовой посадке деревьев в рамках реализуемой программы по восстановлению лесов и просвещению населения в теме сохранения лесов.

Общими усилиями лесные культуры в количестве 10 тысяч деревьев сосны обыкновенной (Pínus sylvestris) высадили участники экологической акции на территории Чулешского лесничества Шорского национального парка.

Посадка прошла на территории площадью более 2 га. Для посадок хвойных деревьев подготовлены полосы сотрудниками национального парка и местными жителями поселка Чулеш. Организаторы движения «Эка» обеспечили волонтеров и неравнодушных местных жителей посадочным материалом, транспортом и питанием.

  

Фото:  ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
12/10/2022
Общество
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