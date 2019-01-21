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В Татьянин день проезд в Шерегеш-экспрессе будет для студентов бесплатным

25 января проезд на электропоезде «Шерегеш-экспресс» для студентов очной формы обучения высших и средних профессиональных образовательных организаций будет бесплатным. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом по маршруту Прокопьевск – Чугунаш – Прокопьевск, пассажирам необходимо заранее (до 21:00 24 января по местному времени) обратиться в пригородные кассы с действующим студенческим билетом. Также студенческий билет потребуется в дороге, чтобы предъявить его вместе с билетом разъездному кассиру.

Оформить «акционный» билет можно в пригородных кассах на станциях «Прокопьевск», «остановочный пункт 343 км», «Новокузнецк», «Осинники», «остановочный пункт 405 км», «Калтан» и «Малиновка». В акции участвуют вагоны третьего класса.

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kuzbassnews.ru
21/01/2019
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Топ
Калтан
Новокузнецк
Осинники
Прокопьевск
Таштагол
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