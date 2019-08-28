В Тайге состоялся VI турнир по мини-футболу «TAYGA CUP»

Тяжинский район представляла мужская команда спортивного комплекса «Юность» райцентра (тренер Николай Юрьевич Федоров). Победителем турнира стал мини-футбольный клуб «Самбист» (город Тайга), который в серии послематчевых пенальти сломил сопротивление футболистов МФК «Южный» (город Анжеро-Судженск). Бронзовые медали завоевал МФК «ВЧД-27» (город Тайга).
В рамках этого турнира футбольные коллективы впервые за всю его историю разыграли комплекты наград не только в Золотой, но и Серебряной Лиге. Первое место здесь занял мини-футбольный клуб «Тяжин» (пгт. Тяжинский). На втором месте – МФК «Совхоз» (пгт. Яшкино), и третье место досталось МФК «ВОКЗАЛ» (г. Юрга).
По итогам турнира лучшим вратарем Серебряной Лиги признан
Виктор Ильиных (МФК «Совхоз»). Лучший защитник – Александр Нагорный (МФК «Вокзал»). Лучшим бомбардиром назван Андрей Головачук (МФК «Тяжин»), на счету которого 12 мячей.
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