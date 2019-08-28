В Тайге состоялся VI турнир по мини-футболу «TAYGA CUP»

Панихида по погибшим в огненной стихии прошла в Кемерове Во вторник, 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери в Кемерове прошла панихида об...

Кемеровские власти утвердили название сквера на месте «Зимней вишни» Принято окончательное решение о выборе названия для сквера, который в настоящее время строят на...

Губернатор пригласил кузбассовцев на концерт Хора Турецкого Сергей Цивилев напомнил, что легендарный Хор Турецкого выступит 27-го августа на площади Советов.