В Тайге женщина сожгла паспорт соперницы

38-летняя жительница Тайги в сентябре 2018 года, не нашла свой паспорт, посчитав, что оставила его в доме бывшего сожителя. Пьяная женщина пришла к дому мужчины и обнаружила на входных дверях навесной замок. Сломав запорное устройство дама прошла в жилище, обыскала комнаты, однако свои документы не нашла. зато нашла паспорт соперницы - именно с ней жил теперь мужчина. Прихватив чужой документ женщина ушла. Хозяева, обнаружив сломанный замок, вызвали полицию. При этом они рассказали полицейским, что о неисправности выключателя в одной из комнат и правильном способе включения света знают только они и бывшая сожительница мужчины. А когда они вошли в дом, свет в комнате горел. Злоумышленница не стала отрицать свою причастность к незаконному проникновению в чужой дом, паспорт соперницы женщина выкинула по дороге. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.