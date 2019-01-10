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В Тайге женщина сожгла паспорт соперницы

38-летняя жительница Тайги в сентябре 2018 года, не нашла свой паспорт, посчитав, что оставила его в доме бывшего сожителя.  Пьяная женщина пришла к дому мужчины и обнаружила на входных дверях навесной замок. Сломав запорное устройство дама прошла в жилище, обыскала комнаты, однако свои документы не нашла. зато нашла паспорт соперницы - именно с ней жил теперь мужчина. Прихватив чужой документ женщина ушла. Хозяева, обнаружив сломанный замок, вызвали полицию. При этом они рассказали полицейским, что о неисправности выключателя в одной из комнат и правильном способе включения света  знают только они и бывшая сожительница мужчины. А когда они вошли в дом, свет в комнате горел. Злоумышленница не стала отрицать свою причастность к незаконному проникновению в чужой дом, паспорт  соперницы женщина выкинула по дороге. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.

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kuzbassnews.ru
10/01/2019
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