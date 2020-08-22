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В Тисуле прошел исторический экскурс «Какого цвета Родина»

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации работники Тисульской модельной библиотеки семейного чтения на свежем воздухе познакомили воспитанников Дома детского творчества с историей Российского флага.
Ребята узнали о символическом значении цветов триколора, получили представление о значимости и важности флага в жизни государства и каждого гражданина. Подростки отгадывали «бело-сине-красные» загадки, собирали пословицы о родине, раскрашивали герб цветными карандашами, участвовали в игре-эстафете «Передай флаг».
Преподаватель Дома детского творчества Надежда Владимировна Антонова дала ребятам мастер-класс по изготовлению фликера «Смайлик-триколор». Сотрудник ОГИБДД Михаил Александрович Кащаев рассказал ребятам о том, как это светоотражающее устройство поможет обеспечить безопасность пешеходам в темное время суток.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
22/08/2020
Культура
Тисуль
Новости Кузбасса

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