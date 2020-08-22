В Тисуле прошел исторический экскурс «Какого цвета Родина»

В Минздраве Кузбасса прокомментировали новые случаи COVID-19 В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 92 человека. При этом в тройке лидеров по...

В Кемерове приставы закрыли кафе на 90 суток из-за кишечной палочки Судебные приставы в Кемерове получили материалы исполнительного производства о закрытии кафе на 90...

В Кемерове на три дня изменится расписание автобуса и маршрутки № 127 В Кемерове на три дня изменится движение автобуса № 127 и маршрутного такси № 127т. Это связано с...