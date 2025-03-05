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В Тисуле росгвардейцы провели день открытых дверей для школьников

В поселке Тисуль сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии организовали День открытых дверей для участников Всероссийского движения «Движение Первых». Мероприятие прошло в рамках Года защитника Отечества и позволило школьникам ближе познакомиться с профессией росгвардейца.

Сотрудники рассказали ребятам о задачах вневедомственной охраны, особенностях службы в Росгвардии, а также о вооружении и спецсредствах, применяемых в повседневной деятельности. Особый интерес вызвала демонстрация задержания преступника: росгвардейцы в динамичной инсценировке показали, как оперативно пресекаются правонарушения.

Школьники смогли не только увидеть спецсредства в действии, но и почувствовать себя настоящими бойцами - они примерили бронежилеты и шлемы, а также познакомились с автопарком подразделения. Для участников встречи организовали возможность посидеть в служебном автомобиле и изучить оборудование, используемое при патрулировании.

Кроме того, подросткам рассказали о возможностях получения профильного образования. Росгвардейцы познакомили их с престижными военными вузами ведомства в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске, объяснили правила поступления и преимущества военной карьеры.

«Такие встречи важны не только для знакомства молодежи с нашей работой, но и для воспитания у подрастающего поколения уважения к профессии защитника Отечества. Возможно, для кого-то из ребят этот день станет первым шагом к выбору службы в Росгвардии», - отметил прапорщик Константин Бойков.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Тисуль
kuzbassnews.ru
05/03/2025
Образование
Тисуль
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