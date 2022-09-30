В Тисульском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса в сентябре 2022 года проведены профилактические визиты в облас

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в сентябре 2022 года проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сеслькохозяйственных культур у сельхозтоваропризводителей ООО «Сибагро», ООО «Агро-Инвест», осуществляющие деятельность на территории Тисульского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса по выращиванию сельскохозяйственных культур. Профилактические визиты с контролируемыми лицами проведены в форме профилактической бесед.

В ходе профилактических мероприятий сельхозтоваропроизводители проинформированы об особенностях государственного контроля. Инспектором даны разъяснения и рекомендации применительно к конкретным объектам, а также о соблюдении контролируемым лицом обязательных требований, регламентированных Федеральным законом «О семеноводстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» и д.р. Кроме того, разъяснены порядок и правила ввоза семян сельскохозяйственных растений, их перемещения по территории Российской Федерации и реализации семян сельскохозяйственных растений.

В ходе профилактического визита проведено консультирование по вопросам приобретения и использования семенного материала, работа с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использовании, правил документирования партий семян при выращивании и использовании на собственные нужды.

Управление Россельхознадзора напоминает, что для получения консультации на территории Кемеровской области необходимо обращаться лично или по телефону 8 (3842) 36-15-80 в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б или по e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru.