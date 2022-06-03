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В Тисульском округе прошел День призывника

В память об участниках локальных войн, погибших при исполнении служебного долга, ребята возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан». Также призывники побывали в историко-краеведческом музее, где ребята освежили знания по истории Тисульского округа, узнали про земляков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Ребята посетили храм иконы Божией матери «Троеручица». Затем призывники прошли к мемориалу памяти и славы и возложили цветы к Вечному огню.
На торжественном мероприятии со словами напутствия к будущим воинам обратились председатель Совета народных депутатов Тисульского муниципального округа Любовь Евгеньевна Карастелева и военный комиссар Тисульского и Тяжинского округов Николай Николаевич Николаенко.
Творческие коллективы округа подарили призывникам свое искусство. На память о родном крае каждому юноше были вручены подарки.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Общество
Тисуль

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