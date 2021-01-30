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В Тисульском районе подвели итоги участия в региональной программе инициативного бюджетирования

За два года в рамках реализации программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в муниципалитете было реализовано 20 проектов. В том числе осуществлены 8 проектов по благоустройству детских, спортивно-игровых площадок в селах Большой Барандат, Третьяково, Серебряково и Тамбар, в деревне Листвянка, поселках Комсомольск и Полуторник.
Реализован проект по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов в поселке Тисуль. Благоустроена территория памятников участникам Великой Отечественной войны в поселке Полуторник и селе Куликовка.
По программе инициативного бюджетирования проведены работы по благоустройству мест захоронения в селах Большой Берчикуль, Куликовка и Серебряково, деревне Усть-Барандат, поселках Берикульский (Гороховка), Тисуль, Комсомольск, Новый Берикуль и Утинка.
По решению областной конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в 2021 году, приняты все 12 проектов территорий Тисульского района.

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
30/01/2021
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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