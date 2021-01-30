В Тисульском районе подвели итоги участия в региональной программе инициативного бюджетирования

В Кузбассе за мошенничество осудили депутата и бывшего члена избиркома В Новокузнецке суд вынес приговор 54-летнему бывшему члену избирательной комиссии и 45-летнему...

Кемеровский енот стал амбассадором мюзикла от «Союзмультфильма» Давно мечтаю о мультфильме про Тёму. И первый шаг в этом направлении уже сделан, - отметила Елена....

Театрам и ночным клубам в Кузбассе разрешили работать в обычном режиме Власти Кузбасса отменили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в работе ночных клубов и...