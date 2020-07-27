В Тисульском районе прошел семейный квест

Придумали и воплотили его в жизнь дружные родственники, молодые семьи, живущие в разных городах. Идея мероприятия возникла во время самоизоляции. Главным вдохновителем стала Екатерина Белькова из города Кемерово. ⠀
С мая по июль семьи удаленно на дому выполняли командные задания: придумать название команды, сочинить девиз, исполнить частушки, произнести приветствие по-японски в костюмах, изобразить телеведущих и многое другое.
В село Третьяково они приехали на лето к бабушкам и решили провести здесь финал квеста. Инициативу поддержали работники Третьяковского СДК. По мнению участников квест получился увлекательным, где каждый смог проявить скрытые таланты.
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