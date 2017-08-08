В Тисульском районе в ДТП два человека погибли и четверо пострадали

На 43-м километре автодороги "Тяжинский — Тисуль" столкнулись автомобили Hyundai ix35 и Daewoo Nexia.
В ДТП результате шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Среди пострадавших дети в возрасте 11, 12 и 13 лет - пассажиры Hyundai . Через несколько часов, при проведении реанимационных мероприятий, в больнице скончались 18-летний водитель Daewoo и 12-летний ребенок.
Предварительно установлено, что 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение.
08/08/2017
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