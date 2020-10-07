В Тисульском районе завершилась региональная акция по обеспечению нуждающихся граждан благотворительным углем
В этом году в муниципалитете такую помощь получили 73 человека. Угольный разрез выделил 292 тонны угля - по 4 тонны получателя.
Топливом обеспечены 28 семей с несовершеннолетними детьми и 45 пенсионеров, чей среднедушевой доход не превышает предельную величину прожиточного минимума, а также не имеют федеральных и региональных мер социальной поддержки.
Дополнительно 3 семьям и 1 пенсионеру была оказана материальная помощь из средств местного бюджета на доставку угля.
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