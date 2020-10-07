В Тисульском районе завершилась региональная акция по обеспечению нуждающихся граждан благотворительным углем

В Кузбассе запустят новый межрегиональный маршрут до Новосибирска В Кузбассе запускается новый межрегиональный маршрут до Новосибирска. Автобусы начнут курсировать с...

В Новокузнецке установят новое ограничение скорости на Бызовском шоссе В Новокузнецке работы в рамках реконструкции Бызовского шоссе, начавшиеся в сентябре 2019 года,...

Лицей в Данкове уходит на досрочные каникулы Лицей №4 города Данкова с завтрашнего дня уходит на досрочные каникулы, которые продлятся до 21...