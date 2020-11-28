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В Тисульской центральной районной библиотеке открылась книжная выставка

28 ноября исполняется 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова. Русский советский прозаик, поэт, драматург и киносценарист, в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Вклад Константина Симонова в русскую культуру, литературу огромен. Им написаны романы «Товарищи по оружию», «Живые и мертвые» и другие. По сценариям Симонова поставлено несколько фильмов (в том числе «Двадцать дней без войны»). Он был главным редактором журнала «Новый мир», «Литературной газеты».
Но если эти факты из жизни писателя известны в основном специалистам, то стихотворение «Жди меня», принадлежащее перу Константина Симонова, знают не только в нашей стране, но и за ее пределами. Стихотворение переведено на многие языки, в том числе и на китайский.
Такая широкая известность этого произведения далеко не случайна. Несмотря на то, что стихотворение связано с военной тематикой, его слова о верности и любви согласуются с общечеловеческими ценностями.
Очевидцы вспоминают, что во фронтовых госпиталях раненые солдаты, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня». Такая великая жизнеутверждающая сила была в строках этого стихотворения!
Книжная выставка «Да, мы живём, не забывая…» будет работать до 15 декабря 2020 года.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
28/11/2020
Культура
Тисуль
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