В Тисульской центральной районной библиотеке прошла книжная выставка

Выставку «Он весь – свободы торжество» посвятили 140-летию со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, литературного критика Александра Александровича Блока. Здесь представлены произведения поэта, а также литература о его жизни и творчестве.

Подробнейшее исследование биографии поэта содержится в книге Бориса Соловьева «Поэт и его время». Блок – не из тех поэтов, кто постигается «с первого захода», но его стихи, яркие, эмоциональные, глубоко человечные, доставят истинное наслаждение каждому ценителю поэзии.

Не менее интересна и книга М. А. Бекетовой «Воспоминание об Александре Блоке», тети поэта со стороны матери. Воспоминания Марии Андреевны Бекетовой рисуют живой облик великого русского поэта.