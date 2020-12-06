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В Тисульской центральной районной библиотеке прошла книжная выставка

Выставку «Он весь – свободы торжество» посвятили 140-летию со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга, литературного критика Александра Александровича Блока. Здесь представлены произведения поэта, а также литература о его жизни и творчестве.
Подробнейшее исследование биографии поэта содержится в книге Бориса Соловьева «Поэт и его время». Блок – не из тех поэтов, кто постигается «с первого захода», но его стихи, яркие, эмоциональные, глубоко человечные, доставят истинное наслаждение каждому ценителю поэзии.
Не менее интересна и книга М. А. Бекетовой «Воспоминание об Александре Блоке», тети поэта со стороны матери. Воспоминания Марии Андреевны Бекетовой рисуют живой облик великого русского поэта.

Культура
Тисуль
kuzbassnews.ru
06/12/2020
Культура
Тисуль
Новости Кузбасса

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