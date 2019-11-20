В Томске состоялись городские соревнования по дзюдо

В турнире на призы завода МДФ «Латат» приняли участие около 400 спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Омской областей и Алтайского края. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова. Павел Кузора занял третье место в весовой категории до 30 кг.
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