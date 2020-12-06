В «Томской Писанице» открылась резиденция главного Деда Мороза Кузбасса

В честь 300-летия Кузбасса в музее-заповеднике новогодние торжества проходят под лозунгом «Петрогод на Томской Писанице». Каждые выходные декабря и в дни зимних каникул здесь будут организованы активности в духе петровской эпохи, а также можно будет повстречать Деда Мороза.

Старт праздничным мероприятиям дал пушечный залп. Для гостей подготовлена развлекательная программа «Потешные полки» на специально созданной стилизованной Дворцовой площади. Здесь также построена самая большая горка Кузбасса и крепость «Орешек» из снега. Для интересующихся историей области организованы бесплатные тематические экскурсии «Берг-коллегия» и «Испытание Сибирью». В «Мастерской Страленберга» желающие могут скопировать рисунок древних людей – петроглиф — и забрать его с собой на память. Действует «Монетный двор», где чеканят новогодние монеты на удачу, счастье, здоровье. Важную информацию и объявления озвучивает специально созданный радиосервис «Петр ФМ».

На территории музея-заповедника каждые выходные декабря и в дни новогодних каникул, со 2 по 10 января, можно будет встретить Деда Мороза. Кузбасский музей-заповедник уже 15 лет является официальным представительством Главного российского Деда Мороза в Кемеровской области. Ежегодно в первые выходные зимы на территории «Томской Писаницы» отмечается день рождения Деда Мороза Кузбасса. В этом году в связи с ограничениями работа резиденции организована на открытом воздухе.

Для справки. «Томская Писаница» — крупнейший за Уралом музей-заповедник. Этот уникальный комплекс расположен в Яшкинском муниципальном округе недалеко от деревни Писаная. Его общая площадь составляет 156 га. Постоянные экспозиции доступны для посетителей круглый год.