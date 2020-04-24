В Топках бойцы Росгвардии задержали разыскиваемого рецидивиста, обокравшего знакомых

В вечернее время в г. Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал разыскиваемого гражданина. Им оказался ранее судимый за грабеж и причинение легкого вредя здоровью 27-летний местный житель.

Задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в совершении кражи. По предварительной информации, злоумышленник похитил телевизор и другую бытовую технику из жилища своих знакомых, когда их не было дома. Для дальнейшего разбирательства бойцы передали подозреваемого правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.