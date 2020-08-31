В Топках бойцы Росгвардии задержали серийного похитителя велосипедов

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования по улице Революции, когда заметил прохожего подходящего под описание ранее полученной ориентировки.
Стражи правопорядка остановили горожанина для установления его личности. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи велосипедов 42-летний местный житель. По предварительной информации злоумышленник похитил женский велобайк с территории частного дома для последующей перепродажи.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Сумма ущерба устанавливается.
31/08/2020
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