В Топках прошел фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд

4 июля в Топках на спортивной площадке ГТО (г. Топки, ул. Топкинская, 4/4) в рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни» прошел муниципальный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

Участниками фестиваля стали семья Гагиных: папа Александр Петрович, мама Ольга Владимировна, сын Захар и дедушка Королёв Владимир Алексеевич, вторая семья Сулаевых: папа Роман Викторович, мама Ольга Юрьевна, дочь Варвара и бабушка Шашура Марина Васильевна.

Участников соревнований приветствовала заместитель главы администрации по социальным вопросам Т.Н. Смыкова, пожелала всем успехов и удачи, поблагодарила, что в субботнее утро, семьи собрались на спортивной площадке ГТО.

Татьяна Николаевна подвела итоги предыдущего муниципального фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов, который прошел в спорткомплексе «Олимп» еще 13 марта. Она поздравила и провела торжественную церемонию награждения победителей и призеров прошедшего фестиваля ГТО.

Открыли фестиваль и поддерживали спортивное настроение шоу-клуб «Опус» (МБУ ДО "ДТДиМ"), Алёна Оленникова и Кирилл Иощенко (МБУ «КДЦ «Цементник»).

Программа фестиваля состояла из следующих видов испытаний комплекса ГТО в соответствии с возрастной ступенью участников: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для X ступени – в упоре о гимнастическую скамью), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на низкой перекладине, подтягивание из виса на высокой перекладине и рывок гири 16 кг.

Победителями фестиваля стала семья Сулаевых, которая будет представлять Топкинский округ на областном фестивале 10 июля в г. Кемерово.

Топкинский центр тестирования ВФСК ГТО выражает благодарность руководителю и сотрудникам МБУ «КДЦ «Цементник» за помощь в проведение торжественной части и культурной программы фестиваля. Выражаем благодарность учителям физической культуры МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №8» за оперативность организации участников фестиваля, а также семьям-участницам.

Поздравляем с Днём семьи, любви и верности, желаем всем семьям крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Дорожите друг другом, занимайтесь физкультурой и спортом.