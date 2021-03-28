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В Топках прошел XX открытый турнир по боксу памяти воина-афганца Александра Кравченко

В соревнованиях приняли участие 116 спортсменов Кемеровской области и Красноярского края. Почетными гостями турнира стали ветераны боевых действий, семьи погибших участников локальных вооруженных конфликтов, заслуженные мастера спорта по боксу Кемеровской области.
К спортсменам обратились глава Топкинского муниципального округа Сергей Владимирович Фомин и председатель региональной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Степанович Кошелев.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева. По итогам соревнований Кирилл Болбот занял первое место, Кирилл Сковпин, Артем Пилецкий, Кирилл Белоусов и Владислав Нехорошев заняли вторые места.

Спорт
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/03/2021
Спорт
Топки
Тяжин
Новости Кузбасса

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