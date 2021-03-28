В Топках прошел XX открытый турнир по боксу памяти воина-афганца Александра Кравченко

В Кузбассе цинковый завод накажут за экологически опасный почвогрунт Как рассказали в ведомстве, по данным следствия, с июля 2015-го по декабрь 2016 года на территории...

В Кузбассе потеплеет до +10 градусов Температура воздуха ночью по области составит 0, -5°С, местами -10°С, днём потеплеет до 0, +5°С,...

В Новокузнецке построят новый микрорайон Новый микрорайон построят в Новокузнецке. Строительство будет проходить на пустыре по улице...