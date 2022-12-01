В Топках прошли IV открытые соревнования по боксу памяти Владимира Васильевича Кузнецова

Вклад в развитие бокса в Кемеровской области и Топкинском округе тренера, мастера спорта СССР, Почетного работника образования Российской Федерации В. В. Кузнецова, трудно переоценить.

В спортивном комплексе «Олимп» собрались 70 юношей 2009-2010 года рождения из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Березовский, Топки, Тайга, Киселевск, поселков Ягуново, Тяжинский и Яшкино. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.

На муниципальных соревнованиях присутствовала дочь Владимира Васильевича Кузнецова – Анна Владимировна Трифонова. Она является одним из организаторов и спонсоров памятных соревнований.

Ребята из Тяжинской ДЮСШ достойно провели бои. Победителем в своей возрастной и весовой категории стал Савелий Богомазов, серебряными призерами – Владислав Нехорошев, Никита Колупаев и Кирилл Белоусов.

Победители и призеры соревнований по боксу награждены памятными фигурками боксеров, дипломами и медалями.