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В Топках прошли IV открытые соревнования по боксу памяти Владимира Васильевича Кузнецова

Вклад в развитие бокса в Кемеровской области и Топкинском округе тренера, мастера спорта СССР, Почетного работника образования Российской Федерации В. В. Кузнецова, трудно переоценить.
В спортивном комплексе «Олимп» собрались 70 юношей 2009-2010 года рождения из городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Березовский, Топки, Тайга, Киселевск, поселков Ягуново, Тяжинский и Яшкино. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.
На муниципальных соревнованиях присутствовала дочь Владимира Васильевича Кузнецова – Анна Владимировна Трифонова. Она является одним из организаторов и спонсоров памятных соревнований.
Ребята из Тяжинской ДЮСШ достойно провели бои. Победителем в своей возрастной и весовой категории стал Савелий Богомазов, серебряными призерами – Владислав Нехорошев, Никита Колупаев и Кирилл Белоусов.
Победители и призеры соревнований по боксу награждены памятными фигурками боксеров, дипломами и медалями.

Спорт
Анжеро-Судженск
Березовский
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Тайга
Топки
Тяжин
Яшкино
kuzbassnews.ru
01/12/2022
Спорт
Анжеро-Судженск
Березовский
Кемерово
Киселевск
Ленинск-Кузнецкий
Тайга
Топки
Тяжин
Яшкино
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