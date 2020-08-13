В Топках росгвардейцы по горячим следам задержали разыскиваемого рецидивиста

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал о краже в продуктовый магазин.

На месте происшествия бойцы выяснили, что неизвестный дождался момента приема товара администратором торговой точки, когда внутри магазина остался только один кассир. Подозреваемый надел медицинскую маску, схватил продукты питания на сумму более 2 000 рублей, после чего скрылся. Работник магазина рассказал стражам правопорядка, что видел, как злоумышленник садился в автобус. При помощи системы видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого и проехали по маршруту общественного транспорта.

На одной из остановок стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 36-летний разыскиваемый кузбассовец. Местный житель находился в оперативном розыске за совершение аналогичного преступления. По предварительной информации, задержанный похищал продукты питания с целью перепродажи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника правоохранителям.