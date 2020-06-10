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В Топках росгвардейцы по приметам задержали рецидивиста, который обокрал своего бывшего соседа

    Накануне в вечернее время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в общежитии у 62-летнего горожанина злоумышленник похитил личное имущество. По предварительным данным, к потерпевшему в незапертое жилище проник бывший житель этого дома и на глазах у владельца схватил лежащий на столе телефон, а затем скрылся. Топкинец обратился за помощью к правоохранителям.

    Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. При отработке прилегающих к месту происшествия дворовых территорий внимание стражей правопорядка привлек прохожий, подходящий под описание злоумышленника. Неизвестный, заметив патрульный автомобиль, перешел на бег и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 33-летний топкинец.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

    Росгвардия Кузбасса призывает граждан быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности и ежедневно напоминать о них своим детям. Не оставляйте незапертыми двери ваших домов и квартир, а также окна и форточки. Пренебрегая правилами безопасности, вы облегчаете злоумышленникам доступ к вашему имуществу.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
10/06/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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