В Топках росгвардейцы по приметам задержали рецидивиста, который обокрал своего бывшего соседа

Накануне в вечернее время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что в общежитии у 62-летнего горожанина злоумышленник похитил личное имущество. По предварительным данным, к потерпевшему в незапертое жилище проник бывший житель этого дома и на глазах у владельца схватил лежащий на столе телефон, а затем скрылся. Топкинец обратился за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. При отработке прилегающих к месту происшествия дворовых территорий внимание стражей правопорядка привлек прохожий, подходящий под описание злоумышленника. Неизвестный, заметив патрульный автомобиль, перешел на бег и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый за кражи и грабеж 33-летний топкинец.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса призывает граждан быть бдительными и соблюдать элементарные меры безопасности и ежедневно напоминать о них своим детям. Не оставляйте незапертыми двери ваших домов и квартир, а также окна и форточки. Пренебрегая правилами безопасности, вы облегчаете злоумышленникам доступ к вашему имуществу.