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В Топках росгвардейцы помогли вернуть пенсионеру похищенный автомобиль

    В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что у 71-летнего местного жителя внук похитил автомобиль «Ока». По предварительной информации, 26-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения попросил у родственника транспортное средство для поездки по городу. Получив отказ, молодой человек забрал у пенсионера ключи от машины, сел за руль авто и уехал.

    Установив госномер и приметы автомобиля, экипаж Росгвардии отправился на поиски. Спустя время стражи правопорядка обнаружили похищенную «Оку», припаркованную в одном из дворов частного сектора. В результате поисковых мероприятий росгвардейцы совместно с полицейскими задержали подозреваемого по месту жительства. 

    Для дальнейшего разбирательства молодого человека, ранее судимого за кражи и неправомерное завладение транспортным средством, доставили в отдел полиции. Автомобиль правоохранители вернули владельцу. 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
17/06/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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