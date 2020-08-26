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В Топках росгвардейцы задержали грабителя, совершившего нападение на ломбард

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в один из местных ломбардов. Работница торговой точки рассказала, что несколько минут назад неизвестный разбил витрину и похитил четыре смартфона, после чего скрылся. Продавец сразу же нажала тревожную кнопку.

По записям с камер видеонаблюдения стражи правопорядка установили приметы нападавшего и приступили к поискам. При патрулировании улиц частного сектора росгвардейцы заметили мужчину, подходящего под описание. При виде патрульного автомобиля неизвестный пытался скрыться на такси, но был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 33-летний местный житель. При нем был обнаружен один из похищенных смартфонов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
26/08/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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