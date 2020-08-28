В Топках росгвардейцы задержали подозреваемого, который похитил имущество из гаража, проломив стену
В вечернее время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в гаражный кооператив, в котором по информации заявителя была совершена кража.
На месте происшествия 56-летний потерпевший пояснил, что обнаружил в стене своего гаража пролом, а также пропажу из помещения садовых инструментов, рамы от мотоцикла вместе с коляской, а также холодильника.
В ходе обследования района росгвардейцы обнаружили и задержали водителя мотоблока, в кузове которого находилась часть похищенного имущества. Задержанным оказался ранее не судимый 61-летний местный житель. По предварительной информации, подозреваемый, проломив гаражную стену подручным инструментом, в течение нескольких дней вывозил чужое имущество. Похищенные вещи были обнаружены по адресу проживания злоумышленника.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Имущество возвращено законному владельцу.
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