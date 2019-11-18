В Топках задержан подозреваемый в покушении на убийство двух женщин

Ранее судимому 56-летнему жителю города Топки предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство двух лиц.

По версии следствия, днем 30 октября обвиняемый в поисках супруги, с которой он поругался месяц назад, зашел к 43-летней знакомой. Женщина пояснила мужчине, что давно не видела его жену, и предложила составить ей и 28-летней подруге компанию в употреблении спиртного. Гость остался, однако горячительные напитки он употреблять не стал. Во время застолья подруги заявили, что супруга мужчины ведет аморальный образ жизни, изменяет ему, при этом и его оскорбив нецензурной бранью. Обвиняемый разозлился и несколько раз ударил ножом 43-летнюю хозяйку жилища, которая, несмотря на полученные ранения, смогла убежать к соседям. Ее подруга попыталась спрятаться в пристроенной к дому бане. Однако злоумышленник нашел ее и также нанес ей множественные ножевые ранения, от полученных повреждений она скончалась на месте.

Примечательно, что после этого мужчина покинул место преступления, однако через некоторое время вернулся, поджег кровать и снова скрылся.

В это время 43-летняя потерпевшая жестами попросила у соседей ручку, написав, что в ее доме совершается преступление, нужна помощь. Они вызвали «скорую помощь», а так как увидели, что дом потерпевшей горит, позвонили в МЧС. Пожарные, ликвидировав возгорание, обнаружили тело 28-летней потерпевшей со следами насильственной смерти.

Полицейские установили, что подозреваемый выехал за пределы Кузбасса и скрылся в Алтайском крае у родственников, где и был задержан. В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный ранее 17 лет отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Со следствием он сотрудничал, вину признал в полном объеме.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.