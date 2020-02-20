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В Топкинском муниципальном округе прошел Зимний фестиваль ГТО

17 февраля в спортивном комплексе "Олимп" и 18 февраля на лыжной базе "Лесная" прошёл муниципальный этап зимнего Фестиваля ВФСК ГТО. В нем приняли участие 55 участников из 10 команд: школы № 1, № 2, № 4, № 6, № 8, № 9, основная школа п. Центральный, КДЦ "Цементник", МАУ «ФОК», ГПОУ «Топкинский технический техникум».

Составы команд 6 человек: мальчик и девочка 9-10 лет, девушка и юноша (16-17 лет), мужчина и женщина (35-39 лет). Участники выполнили 5 видов испытаний: прыжок в длину с места, наклон вперёд стоя на гимнастической скамье, отжимание от пола (женщины) и подтягивание (мужчины), поднимание туловища и бег на лыжах на 1, 3 и 5 км.

Торжественное открытие Фестиваля состоялось 17 февраля в спортивном комплексе "Олимп", и открыл его хореографический коллектив "Веснушки" (руководитель Баранова О. В.) спортивным танцем под гимн ГТО, зарядив всех хорошим настроением на дальнейшую борьбу показать личные спортивные рекорды.

Первый соревновательный день был в духе активного соперничества.

Второй день соревнований порадовал хорошей погодой, ведь участникам предстояло показать максимальные результаты на лыжне.
В личном зачёте спортивной программы зимнего Фестиваля ГТО в упорной борьбе победителями стали:
II ступень (9-10 лет):
1 место - Тычина Данил (МБОУ «СОШ №8») и Семёнова Софья (КДЦ "Цементник"), 
2 место – Пригодич Тимофей (МБОУ «СОШ №2») и Чекашова Мария (МБОУ «ООШ №4»),
3 место – Осколков А. (МБОУ «Центральная ООШ») и Порватова Елизавета (МБОУ «СОШ №8»), всего на три очка Елизавете проиграла Музыка Мария (МБОУ «СОШ №2») – она на 4 месте.
V ступень (16-17 лет):
1 место - Малюгин Андрей (КДЦ «Цементник») и Шелудько Кристина (МБОУ «СОШ №2»),
2 место – Мельничук Алексей (МБОУ «СОШ №2») и Степанова Анастасия (МАОУ «СОШ №1»),
3 место – Ермаков Кирилл (МБОУ «СОШ №8») и Лазарева Арина (КДЦ «Цементник»).
VII ступень (35-39 лет):
1 место – Тихонов Евгений (МБОУ «ООШ №4) и Миникаева Марина (КДЦ «Цементник»),
2 место – Мазурок Евгений (МБОУ «СОШ №8») и Москутова Елена (МБОУ «Центральная ООШ»),
3 место – Васильков Александр (МБОУ «СОШ №2») и Ананьева Татьяна (МБОУ «ООШ №4»).
Поздравляем победителей и призёров в личном зачёте!

Спорт
Топки
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Спорт
Топки
Новости Кузбасса

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