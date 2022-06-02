В Топкинском районе КамАЗ столкнулся с автобусом

Предварительно установлено, что 2 июня на 202 км трассы Р255 «Сибирь» в районе д. Симаново Топкинского муниципального округа водитель грузовика «КаМАЗ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате совершил столкновение с попутным микроавтобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Новосибирск – Кемерово». На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 14 человек.

На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора г. Топки Константин Матвеев.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото из открытых источников