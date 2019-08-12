В Топкинском районе отметили День физкультурника

10 августа в Топкинском районе прошли спортивно-массовые мероприятия. В них приняли участие желающие всех возрастов - от школьников до ветеранов.

Основные спортивные баталии развернулись на главной площадке села Зарубино. Здесь прошла летняя спартакиада сельских поселений, посвященная 95-летию Топкинского района. Кто хотел, могли выполнить нормативы комплекса ГТО.

Во время праздника ветераны спорта, лучшие спортсмены и преподаватели физической культуры были награждены памятными медалями «95 лет Топкинскому муниципальному району», благодарственными письмами за вклад в развитие физической культуры и спорта на территории района. У топкинского клуба рукопашного боя появилась новая спортивная форма, подаренная холдинговой компанией «Сибирский цемент». На спортивных площадках после церемонии награждения развернулись состязания по гиревому спорту, перетягиванию каната, легкой атлетике и соревнования спортивных семей. Целеустремленность, азарт, воля, сила, выносливость вели спортсменов к победе.

На площадке ГТО участники и болельщики проверяли свои силы в испытаниях комплекса «Готов к труду и обороне». Личные рекорды поставили Малахов Евгений из п. Шишино (12 лет, III ступень) – 40 раз в испытании «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа и Морочко Семён (18 лет, VI ступень) – 96 раз в аналогичном испытании. Оба рекордсмена получили памятные сувениры с символикой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

- Топкинский район, - территория спорта, наши спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях не только муниципального, но и регионального уровней, прославляя район,- отметила руководитель Топкинского муниципального Центра тестирования ВФСК ГТО Анна Андриенко. - У нас хорошие показатели по реализации комплекса ГТО, так что праздник День физкультурника можно считать профессиональным для всего района.

В этот день спортивные площадки работали и в городе Топки. В микрорайоне Солнечный, 2 прошел турнир по стритболу среди мужских команд, а маленькие топкинские спортсмены участвовали в игровой программе «Физкульт-Ура!».