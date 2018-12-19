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В Топкинском районе задержали иностранца с поддельным российским паспортом

В подразделение по вопросам миграции в Топкинском районе обратился 42-летний мужчина с просьбой заменить паспорт в связи с его непригодностью.

Однако паспорт оказался поддельным.

Полицейские направили запрос по месту его выдачи – в один из отделов по вопросам миграции Новосибирска. Согласно полученной информации, документ принадлежал другому человеку.

Личность мужчины, который пытался «заменить» чужой паспорт, полицейские установили. Оказалось, что в конце 1990-х годов он пытался оформить российское гражданство, однако так и не сделал этого и вернулся на родину. В Россию он вновь приехал почти 20 лет спустя. На этот раз он решил получить российский паспорт обманным путем. Для этого он приобрел старый документ за 70 000 рублей, после чего решил поменять его на новый.

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kuzbassnews.ru
19/12/2018
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