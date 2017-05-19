В ТРЦ «Планета» открылся магазин «ВПлатье»

В «Планете» открылся магазин «ВПлатье», представляющий обширный выбор одежды и обуви для женщин и детей. Женская одежда в ярком молодежном стиле дополнит образ активной жительницы большого города, а широкий модельный ряд позволит найти все необходимое – от нижнего белья до верхней одежды! Заботливые мамы здесь подберут любой ансамбль для своих малышей: яркие футболки и платья, стильные джинсы и юбки и комфортные толстовки из коллекций «ВПлатье Kids» ждут маленьких модников.

Магазин также предлагает обширный выбор обуви для взрослых и детей в различных стилях и по доступным ценам. Ценителей домашнего уюта порадуют изделия из отдела Home: взрослое и детское постельное белье, пледы, подушки и уютная домашняя одежда – пижамы и халаты!

Первый магазин сети «ВПлатье» открылся в конце 2014 г., за два с половиной года работы салоны бренда появились в таких городах, как Прокопьевск, Осинники, Междуреченск и Кемерово, а также открылись 3 точки в Новокузнецке. Изначально «ВПлатье» представлял только небольшой ассортимент женской одежды, в дальнейшем на витринах появилась и обувь. В 2016 году в результате грандиозного успеха первого детского магазина сети – «ВплатьеKids», ассортимент многих салонов пополнился моделями одежды и обуви для детей.

Ждем вас в «ВПлатье» на втором уровне ТРЦ «Планета» напротив магазина Kari!