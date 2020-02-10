В ТРЦ «Планета» проходит праздничная ярмарка

В феврале и марте ТРЦ «Планета» приглашает посетителей на ярмарку. Здесь можно найти свежие продукты к праздничному столу, а также подарки для родных и близких ко Дню святого Валентина, Дню защитника Отечества и 8 марта.
На 1 уровне ТРЦ «Планета» для всех гостей распахнет свои двери праздничная ярмарка. В гастрономической галерее вас ждут свежие фрукты и овощи, высококачественные мясо и рыба, изысканные деликатесы и разнообразные сладости.
Если вы хотите порадовать близких и любимых на День Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта, обязательно загляните на ярмарку подарков, которая находится в центральном атриуме торгового центра. На ней посетители могут приобрести оригинальные подарки, авторские сувениры и украшения. Во время проведения ярмарки на территории ТРЦ будет организована развлекательная программа для всей семьи.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды провел мониторинг тарифов на вывоз мусора в...
|
Вопрос о возможном возвращении в родной Кемерово вызвал возмущение теледивы неслучайно. Елена...
|
Сегодня днем междугородний автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с грузовиком на 60-м...
|
В столице Черноземья сломавшийся светофор парализовал движение на проспекте Труда. Фотографию...