Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В ТРЦ «Планета» состоится плановая учебная эвакуация

10 октября в 07:30 в ТРЦ «Планета» в Новокузнецке пройдет плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений. В ходе мероприятия будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

По инициативе руководства ТРЦ «Планета» практические тренировки по эвакуации проводятся на регулярной основе. Цель учений — повышение осведомленности персонала, арендаторов и подрядных организаций, обслуживающих торгово-развлекательный центр, о правилах эвакуации при пожаре в условиях, приближенных к реальности. За проведением противопожарных мероприятий могут наблюдать заранее аккредитованные представители средств массовой информации.

Руководство ТРЦ «Планета» стремится обеспечить комфортное и безопасное пребывание посетителей на территории торгово-развлекательного центра, в частности, инициирует тренировочные мероприятия на регулярной основе, а также ведет консультативно-рекомендательную работу с арендаторами по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в мероприятии!

Для того чтобы корреспондент СМИ мог присутствовать на территории ТРЦ в период учений, необходимо заранее провести его аккредитацию. Каждому аккредитованному сотруднику СМИ необходимо при себе иметь редакционное удостоверение. Журналисты, не аккредитованные заранее и не имеющие при себе соответствующих документов, будут восприниматься как участники учений, и им будет предложено покинуть территорию объекта.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/10/2019
Общество
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Главы четырех районов и городов Кузбасса покинули свои посты
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал отставки глав городов и районов Кемеровской...
Кемеровчанин склонил женщину к интиму, шантажируя её фотографиями
Инцидент произошёл летом 2019 года. По версии следствия, кемеровчанин в соцсетях познакомился с 34-...
Названы перекрёстки в Кемерове, где установят новые камеры
Администрация Кемерова объявила тендер на разработку проектной документации по установке...
Егор Крид записал для кемеровчан видео после концерта
Певец Егор Крид поделился с жителями кузбасской столицы видео, записанным сразу после выступления 6...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus