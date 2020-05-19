В трех городах Кузбасса с 18 мая введен режим «черного неба»

В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске в ближайшие дни ожидается накопление в воздухе загрязняющих веществ, в связи с чем, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.

Если в Кемерово режим НМУ объявлен на одни сутки - до 18.00 19 мая, то в Новокузнецке и Прокопьевске режим «черного неба» продлится до 18.00 20 мая.