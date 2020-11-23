В трех городах Кузбасса введен режим "черного неба"

Власти Кузбасса создадут зону отдыха с лечебными грязями На берегу озера Большой Берчикуль с лечебными грязями на севере Кемеровской области планируют...

В Новокузнецке по просьбам пассажиров изменено несколько маршрутов В воскресенье, 22 ноября, на маршрутах города по графику работают: 244 автобуса, 45 трамваев, 24...

В Кемерове на Кировской набережной установят камеры В Кемерове на Кировской набережной в 2021 установят несколько камер видеонаблюдения, записи будут...