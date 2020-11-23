В трех городах Кузбасса введен режим "черного неба"

22 ноября в 18:00 в Прокопьевске и Новокузнецке введен режим НМУ, он продлится до 18:00 вторника, 24 ноября. В Кемерово режим «черного неба» продлится до 18:00 понедельника, 23 ноября.
Введение режима неблагоприятных метеоусловий связал с похолоданием. Промышленным предприятиям рекомендовано уменьшить количество выбросов вредных веществ в атмосферу.
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