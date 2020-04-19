Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В трех территориях Кузбасса введен масочный режим

На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района введен масочный режим. Граждане обязаны соблюлать социальную дистанцию.

На данных территориях приостанавливаются  работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов, оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг, услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви, услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки, по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков и работа фотосалонов.

Данные меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции: к утру 19 апреля были выявлены еще шесть случаев заболевания. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Кузбассе возросло до 41.  Все заболевшие изолированы и получают лечение. Всего в больницах региона на данный момент под наблюдением медиков находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом.

Здоровье
Топ
Белово
Мыски
kuzbassnews.ru
19/04/2020
Здоровье
Топ
Белово
Мыски
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе названа причина изоляции больницы в Мысках
В Кузбассе увеличилось количество заболевших опасной инфекцией. Об этом сообщает информационно-...
Сергей Цивилёв поздравил жителей Кузбасса с праздником Пасхи
Губернатор призвал провести день дома в кругу семьи. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поздравил...
В Кемерово рецидивист напал на двух женщин
Мужчина совершил все преступления за один день в одном и том же районе города. Первой жертвой стала...
В Новокузнецке уровень реки Томь приблизился к пятиметровой отметке
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы по состоянию на 9 утра 18 апреля уровень воды в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus