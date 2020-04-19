В трех территориях Кузбасса введен масочный режим

На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района введен масочный режим. Граждане обязаны соблюлать социальную дистанцию.
На данных территориях приостанавливаются работа объектов розничной торговли, автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов, оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг, услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви, услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки, по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков и работа фотосалонов.
Данные меры связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции: к утру 19 апреля были выявлены еще шесть случаев заболевания. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Кузбассе возросло до 41. Все заболевшие изолированы и получают лечение. Всего в больницах региона на данный момент под наблюдением медиков находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом.
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