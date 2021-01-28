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В Тяжине чествовали единственную в округе блокадницу Ленинграда Евгению Ивановну Гладикову

С четырех лет она воспитывалась в детдоме на станции Лахта-Ольчино Ленинградской области. В 1940 году Евгению перевели в детский дом № 3 города Ленинграда, где она пошла в первый класс. На летних каникулах всех детей отправили за город. В июне 1941 года ребятишек вернули в город, началась Великая Отечественная война. Евгения Ивановна на всю жизнь запомнила, как воспитанников детдома в условиях боевых действий переправляли по «дороге жизни» через Ладожское озеро.
Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума совместно с сотрудниками центра социального обслуживания населения посетили на дому Евгению Ивановну Гладикову. Добровольцы подготовили небольшую концертную программу, в которой прозвучали песни и стихотворения военных лет. Также ветерану подарили ароматный сувенир, изготовленный своими руками – панно из кофейных зерен. Евгения Ивановна прочитала волонтерам несколько своих стихотворений.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/01/2021
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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