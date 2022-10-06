В Тяжине чествовали лучших представителей педагогического сообщества

В Доме культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский с Днём воспитателя и всех дошкольных работников и Днем учителя собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.
Особо отличившихся учителей, воспитателей, сотрудников учреждений дополнительного образования наградили федеральными, областными и муниципальными наградами.
Солисты и творческие коллективы учреждений культуры округа подарили педагогам музыкальные поздравления.
06/10/2022