В Тяжине чествовали лучших представителей педагогического сообщества

В Доме культуры «Юбилейный» посёлка Тяжинский с Днём воспитателя и всех дошкольных работников и Днем учителя собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Особо отличившихся учителей, воспитателей, сотрудников учреждений дополнительного образования наградили федеральными, областными и муниципальными наградами.

Солисты и творческие коллективы учреждений культуры округа подарили педагогам музыкальные поздравления.