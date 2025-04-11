В Тяжине дан старт новому культурно-образовательному проекту

Организаторы проекта «Виртуальная художественная галерея «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» – Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности, Тяжинская детская художественная школа № 13 и местное отделение Союза журналистов России.

В виртуальной художественной галерее будут собраны самые различные творческие работы – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, объединенные темой военного лихолетья. Здесь можно будет познакомиться как с работами находящимися в свободном доступе, так и с малоизвестными произведениями, переданными авторами для публикации.

Эти художественные образы будут использоваться работниками культуры при разработке познавательных программ, а также при проведении внеурочных занятий в образовательных учреждениях.

С творческими работами разных лет можно будет познакомиться в ленте информационного портала «Тяжин и округа» и на сайте Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Работу по культурно-образовательному проекту «Виртуальная художественная галерея «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» координирует кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.

На фото – работа «Воспоминания», художник Дмитрий Михайлович Тарасенко, 2009 год (поселок Тяжинский).

Фото: информационный портал «Тяжин и округа»