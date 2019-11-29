Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине для подростков и их родителей прошло занятие «Ты имеешь право!»

В рамках Дня правовой помощи занятие провела воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Викторовна Сулейманова. В мероприятии приняли участие старший помощник прокурора Ольга Николаевна Кирилова, следователь по особо важным делам следственного отдела по Тяжинскому району следственного комитета РФ Мария Валерьевна Минаева, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Тяжинскому району старший лейтенант полиции Наталья Александровна Кузнецова и инспектор центра занятости Наталья Геннадьевна Рыбакова.
Дети познакомились с Конвенцией прав ребенка, закрепили знания о своих правах и обязанностях. Ребята отвечали на вопросы, решали задания, посмотрели видеоролик.
Был организован пункт индивидуального консультирования. Каждый имел возможность получить ответ специалиста правоохранительных органов на интересующий вопрос.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/11/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Прокуратура нашла нарушения в «Сибирских блинах»
Сотрудники Кемеровской транспортной прокуратуры нашли нарушения санитарных правил в работе...
В Кузбассе назначен новый глава департамента образования и науки
Исполняющим обязанности руководителя департамента образования и науки Кемеровской области назначен...
В Кемерове прошли антитеррористические учения
В Кемерове проведено командно – штабное учение «Гроза – 2019» по плану Национального...
Новокузнецк могут переименовать
Новокузнецкий городской Совет народных депутатов обсудил возможность корректировки официального...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus