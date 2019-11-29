В Тяжине для подростков и их родителей прошло занятие «Ты имеешь право!»

В рамках Дня правовой помощи занятие провела воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Викторовна Сулейманова. В мероприятии приняли участие старший помощник прокурора Ольга Николаевна Кирилова, следователь по особо важным делам следственного отдела по Тяжинскому району следственного комитета РФ Мария Валерьевна Минаева, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Тяжинскому району старший лейтенант полиции Наталья Александровна Кузнецова и инспектор центра занятости Наталья Геннадьевна Рыбакова.

Дети познакомились с Конвенцией прав ребенка, закрепили знания о своих правах и обязанностях. Ребята отвечали на вопросы, решали задания, посмотрели видеоролик.

Был организован пункт индивидуального консультирования. Каждый имел возможность получить ответ специалиста правоохранительных органов на интересующий вопрос.