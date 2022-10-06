В Тяжине коллектив детского сада № 3 «Золотой ключик» отметил юбилей

За прошедшее десятилетие здесь подготовили к школе 263 воспитанника. В период становления дошкольного учреждения было сделано многое. За достижениями коллектива стоят профессионалы – Светлана Александровна Клокова, Геннадий Николаевич Караульнов, Любовь Анатольевна Кузора, Ольга Юрьевна Балабова, Оксана Владимировна Росликова, Елена Владимировна Кроман, Анна Сергеевна Малева, Татьяна Сергеевна Екимцова, Анастасия Васильевна Киримецкая.

5 октября 2012 года в поселке Тяжинский перед малышами распахнул двери новый детсад. На его строительство из областного бюджета было израсходовано 92 млн рублей. Здесь предусмотрели все для гармоничного развития детей: уютные группы, зал для занятий музыкой и спортом, кабинет психолога и логопеда. Именно в этом детсаду появилась первая в районе комната психологической разгрузки со световыми и звуковыми эффектами.

При строительстве «Золотого ключика» использовали современные технологии. Тогда немногие детсады могли похвастаться подогревом полов, автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения. На территории дошкольного учреждения также оборудовали физкультурную и игровые площадки.

У коллектива детского сада еще много замыслов, идей, планов. Нет никаких сомнений, что все они будут воплощены в жизнь усилиями команды администрации, педагогов и родителей.