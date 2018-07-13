В Тяжине местные власти занимаются формированием современной городской среды

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в администрации Тяжинского городского поселения принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В документе утвержден план работы по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018 год: 3 дворовые территории (ул. Советская, дома 21, 23, 25; ул. Горького дома 13, 15; ул. Ленина, 68а) и общественная пешеходная зона по ул. Коммунальная.

На сегодняшний день сметная документация всех 4-х объектов прошли проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. Финансирование капитального ремонта объектов будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов.

Определён победитель аукциона по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: пгт. Тяжинский, ул. Советская, дома 12, 23, 25 (ЗАО «Тяжинское ДРСУ», генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович). Стоимость работ по контракту составила 1357166,60 рублей.

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Тяжинский, ул. Горького, дома 13, 15. Подготовлена документация для размещения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт Тяжинский, ул. Ленина, 68а; общественной территории – тротуар по ул. Коммунальная.

На официальном сайте администрации Тяжинского городского поселения ( http://www.tgp.tyazhin.ru ) размещена вкладка «Городская среда», где жители могут ознакомиться с полной информацией о ходе реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта.