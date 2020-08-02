В Тяжине на улице Садовой появилась новая детская площадка

С такой инициативой выступил индивидуальный предприниматель Евгений Михайлович Федоров. Нашлись и единомышленники - сосед Александр Данилков и тесть Виктор Сергеевич Уюсов. Вместе сварили металлическую конструкцию, установили ее и покрасили.
Благодаря неравнодушным людям на новой спортивно-игровой площадке ребятишки могут и спортом заниматься, и на качелях покачаться.
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