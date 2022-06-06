В Тяжине начала действовать подростковая трудовая бригада

На протяжении двух недель ребята будут участвовать в работах по благоустройству окружного центра. В первом сезоне к работе приступили 44 подростка. Трудовой бригадой, созданной на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, руководит Елена Алексеевна Шутова.

Также с подростками будет проводиться просветительская работа по формированию здорового образа жизни. Директор учреждения Оксана Васильевна Карабанова разработала проект «Поколение Z - наше будущее», ставший победителем областного конкурса проектов на консолидированный бюджет.

Всего на летних каникулах в муниципалитете запланировано охватить трудовой деятельностью 129 несовершеннолетних.