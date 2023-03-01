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В Тяжине открылась передвижная планшетная выставка

Экспозиции выставки «В. Д. Вучичевич-Сибирский: первый в Кузбассе, единственный в Российской Империи» размещены в фойе второго этажа Дома культуры «Юбилейный». В ее открытии приняли участие директор Крапивинского краеведческого музея Елена Юрьевна Ботева, автор документальной повести «Хроники рода Вучичевичей» Наталья Филипповна Артюхова, обучающиеся школ Тяжинского округа и студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
Русский художник-пейзажист Владимир Дмитриевич Вучичевич-Сибирский является первым профессиональным художником, проживавшим на территории Кузбасса. За 24 года работы Вучичевич-Сибирский написал более 300 полотен, участвовал в 36 коллективных и персональных выставках.
Выставки его работ проходили в Киеве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Иркутске, Красноярске. На выставках организованных Императорской Академии художеств работы Вучичевича экспонировались наряду с работами И. К. Айвазовского.
Выставка продлится до конца марта 2023 года. Возможно посещение по Пушкинской карте.

Культура
Крапивинский
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Культура
Крапивинский
Тяжин
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