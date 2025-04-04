В Тяжине открылась передвижная выставка «Книги – ровесники Великой Победы»

В экспозициях выставки, развернутой в Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова - коллекция изданий, вышедших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и представляющих большую культурную ценность. Книги – из фонда Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова.

Собравшихся поприветствовали заместитель главы Тяжинского муниципального округа по культуре - начальник управления Сергей Анатольевич Куличков, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, директор Тяжинской централизованной библиотечной системы Анна Сергеевна Виноградова.

Продолжением открытия передвижной выставки стала культурно-просветительская программа «Дорогами победителей». Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова приняли участие в игре-викторине, созданной на основе уникальных краеведческих баз данных и мультимедийных ресурсов библиотеки. Участники познакомились с архивными материалами, узнали имена героев-кузбассовцев, их подвиги, выявили исторические ассоциации и определили ключевые события военной хроники.

Также школьникам дали мастер-класс по оформлению письма «Заветный треугольник». Созданные ребятами письма через волонтеров будут направлены участникам специальной военной операции.

В рамках реализация сетевого регионального проекта «Дорогами победителей» мероприятие провели специалисты отдела «Культурно-просветительский центр М. М. Сперанского» Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова.

На протяжении месяца жители и гости Тяжинского округа смогут посетить передвижную выставку и познакомиться с уникальными изданиями, погрузиться в тематику печатной продукции тех лет.

Фото: Тяжинская библиотека имени Н. И. Масалова