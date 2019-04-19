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В Тяжине открылась выставка «О театре несколько слов!»

На суд зрителей свои творческие размышления о театре представили преподаватели детской художественной школы № 13. Их работы выполнены в различных техниках и жанрах. На выставке представлены графика, живопись, роспись по дереву, дымковская игрушка, фотографии.
На открытии выставки присутствовали актеры и режиссер Тяжинского народного театра «Лица» Марина Георгиевна Чипилева. Владимир Семенович Фрибус прочитал монолог из рассказа Михаила Зощенко «Аристократка». Дети и взрослые с большим интересом слушали самодеятельного актера, который вот уже полвека радует земляков своими неповторимыми ролями в различных спектаклях.
Преподаватель ДХШ № 13 Наталья Николаевна Емельянова рассказала о работе художника театра. Сама она закончила театрально-декорационное отделение Кемеровского художественного училища. В биографии Натальи Николаевны есть и время работы художником в Прокопьевском драматическом театре.
Художественная школа традиционно сотрудничает с театром «Лица». Директор школы Дмитрий Михайлович Тарасенко за роль в спектакле «Чудики» на Всероссийском фестивале любительских театров «Успех» в селе Щелыково Костромской области отмечен дипломом за лучшую мужскую роль, а Наталья Николаевна Емельянова – дипломом за профессиональное оформление этого спектакля.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/04/2019
Культура
Тяжин
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