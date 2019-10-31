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В Тяжине побывал российский путешественник Андрей Шарашкин

Год и три с половиной месяца назад он вышел из Москвы, чтобы за пять лет преодолеть пешком 42 тысячи километров. Весь маршрут идет по дорогам и автотрассам. На данный момент житель Тюмени прошел по стране 9 тысяч километров.
Инициаторами встречи стали тяжинские молодогвардейцы, нашедшие соответствующую информацию в соцсетях. Путешественник возложил цветы к мемориалу воинов-тяжинцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В районном историко-краеведческом музее гостю рассказали о жизни и подвиге Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Также путешественник посетил могилу героя.
Затем он осмотрел водонапорную башню постройки XIX века, познакомился с экспозициями музея боевой славы воинов-интернационалистов, побывал в районном Доме культуры «Юбилейный» и прошел по центральным площадям поселка.
В районной библиотеке имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова путешественник, историк, преподаватель, майор запаса Андрей Шарашкин рассказал молодежи о своем путешествии.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/10/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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